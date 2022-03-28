Unutkanlığı olanlar için haftada iki kez tüketilmesi gereken o besin!

Unutkanlık çoğu insanın hayatında zaman zaman yer alan bir durum ve genel problemidir. Unutkanlığa yol açan birçok sebep vardır. Fakat unutkanlığı en az seviyeye indirecek doğal yöntemler ile unutkanlığınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Peki, unutkanlığa iyi gelecek besinler neler? İşte detaylar...

Alzheimer ve Demans dünya üzerinde yaygın olarak bilinen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu konuyla ilgili bilimsel olarak yapılan çalışmalar mutlu edici şekilde yeni fikirler ortaya çıksa da doğal yollar ile unutkanlığa fayda edecek yöntemlerde bulunuyor. Peki, unutkanlığa iyi gelecek besinler neler? İşte detaylar... İnternette en çok arananlar listesinde doğal yöntemler ile unutkanlık problemini ortadan kaldırmak gibi soruların yer aldığını görüyoruz. Unutkanlık sorununu çözmek için birçok besin olsa da bunlardan en etkili olanı sizlerle paylaşacağız. Peki, unutkanlığı unutturacak o besin hangisi? Hangi besinler unutkanlık sorununu ortadan kaldırır? İnce detaylarıyla açıklıyoruz.

Mantar tüketmeyi ihmal etmeyin!

Mantarlar unutkanlık hastalığı, zayıf hafızalara karşı en etkili ve en çok umut veren besinlerden birisidir. Yapılan araştırmalara göre yaşlı japon deneklerden oluşan bir nüfusla mantar tüketimi ile demans olayı arasındaki ilişkiyi inceleme işlemi gerçekleştirildi. Bu araştırmaya 13.230, 65 yaş üzeri Japonya'nın ohsaki şehrinden katıldı. Günlük mantar tüketimini, diğer yaşam tarzlarıyla demans insidansı ile karşılaştırıldı.

1 hafta içerisinde birden fazla mantar yiyen yaşlı insanlar ile haftada az yiyenler karşılaştırıldığında daha az demans insidansı görülmüştür. Araştırmalara göre yapılan kohort çalışması, sık olarak mantar tüketmenin daha düşük demans riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdiğini açıkladı. Diğer araştırmalara göre, mantar yemek beyni güçlendiren en büyük doğal yöntemlerden birisi olarak vurgulanmıştır. Haftada en az 2 porsiyon olarak mantar tüketildiğinde, kişilerin gerilemiş beyin fonksiyonuna sahip olma olasılığı %50 daha az olduğu açıklandı.

Balık hafıza güçlendiriyor

Ayrıca unutkanlık problemi yaşayanlar için balık omega 3 bakımından fazlasıyla zengin olduğu için sık olarak tüketirseniz hafızanızı oldukça güçlendirir ve unutkanlık probleminize çok iyi gelecektir.

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28/03/2022 16:34