Unutkanlık, uykusuzluk ve odaklanamamaktan şikayetçiyseniz dikkat!

Günümüzün hayat şartları, geçmişte yaşadığımız birçok acı hatıra ve üzüntü zaman içerisinde beynin biyokimyasını değiştirir. Teknolojik gelişmeler, cep telefonları, çalıştığımız dar ve havasız ofisler ve kalabalık şehir hayatı gibi etkenler yüzünden beyin yorgunluğu pek çok kişinin problemi haline geldi. Beyin yorgunluğu nedir? Nedenleri, belirtileri ve merak edilen tüm detayları ile haberimizde…



BEYİN YORGUNLUĞU NEDİR?

Beyin yorgunluğu, kişilerde dönemsel olarak ortaya çıkan ve kişiyi hem ruhen hem de fiziken doğrudan etkileyen tıbbi bir olumsuzluktur. Beyin yorgunluğunun kesin teşhis edilemeyen bir çok sebebi mevcuttur. Bu sebepler, kişinin yaşam tarzına, iş hayatına ya da aile hayatına göre değişmektedir. Genellikle uzun süreli zihinsel işlem gerektiren aktiviteler sonunda ortaya çıkmaktadır.

BEYİN YORGUNLUĞUNUN NEDENLERİ

– Uzun süreli stres,

– Yoğun çalışma temposu,

– Metropol şehirlerde sıkça karşılaşılan havasız, küçük ve dar ofisler,

– Elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları,

– Cep telefonu sinyalleri, TV ve Radyo dalgaları, telsiz dalgaları, yüksek gerilim hatları, baz istasyonları gibi elektromanyetik kirlilik,

– Alkol alışkanlığı, uykusuzluk, depresyon ve anksiyete sorunları,

– Hastalık sebebiyle kullanılan bazı ilaçlar, (kanser, epilepsi ve depresyon ilaçları gibi)

– Vitamin eksikliği, (B12, folik asit, demir eksikliği ve troid hormonlarının yetersizliği), beyin yorgunluğuna ve durgunluğuna neden olabilir.

BEYİN YORGUNLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Beyin yorgunluğunda en çok karşılaşılan şikayetler;

– Unutkanlık,

– Odaklanamama,

– Uykusuzluk,

– Konsantrasyon ve algılama eksikliği,

– Öğrenme ve ezberleme zorlukları,

– Beyinde ağırlık hissi,

– Dikkatsizlik,

– Tahammülsüzlük ve çabuk sinirlenme.

BEYİN YORGUNLUĞUNA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

– Kronik stres oluşturan durumlardan uzaklaşmak.

– Sağlıksız çalışma ortamlarından uzak durulmalıdır. Havasız mekanlarda insanların adeta tıkış tıkış çalıştırılmasına engel olunmalıdır.

– Günlük düzenli spor aktiviteleri yapılmalı. Herhangi bir müzik aleti ile uğraşmak beyni dinlendirir.

– Tatil ve dinlenmeye zaman ayrılmalı.

– Beslenmeye dikket edilmeli. Fındık, ceviz, badem, çekirdekli kuru üzüm beyin yorgunluğuna karşı iyidir. Yeşil sebzeler, böğürtlen, yaban mersini, somon ve sardalya balığı, üzüm suyu, kepekli pirinç ve sıcak kakao beyin yorgunluğuna iyi gelen gıdalardır.

– Sınavlara hazırlanan öğrenciler de belli aralarda spor, müzik ve çeşitli hobilerle uğraşmalıdır.