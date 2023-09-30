İskele'de hunharca işlenen cinayete kurban giden Helin'in annesi Zilşan Reessur Saltukhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.

“Helinim, meleğim, seni çok özledim annem” ifadelerine yer veren anne Zilşan Reessur Saltukhan, “Unutmadık annem, unutmayacağız, unutturmayacağız, hayattan koparılmanı” dedi.

İşte o paylaşım:

“Helinim, meleğim, seni çok özledim annem. Yine böyle sarılabilsek, senin kokunu içime çekebilsem. Annem seni çok özledim Helinim. Aylardır sensizsim, yarım bırakıldık annem. Hayallerin vardı senin. Hepsi yarım bırakıldı. Aylar oldu, halen daha gözum telefonda. Senin günaydın mesajında. Ne hayatın, ne günlerin, nede sensiz aldığım nefesin, anlamı yok annem. Işıklar yoldaşın olsun meleğim. Nurlar içinde uyu. Unutmadık annem, unutmayacağız, unutturmayacağız, hayattan koparılmanı.”

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