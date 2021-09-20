Unutulan cüzdanı çaldılar: 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saat 15:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde Emre Güner tarafından unutulan cüzdan içerisinde muhafaza edilen 4 bin 175 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.M.(E-62) ve J.P.J.N.(K-61) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, dün saat 14:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait kumarhanede çalışmakta olan F.D.’nin (E-24), depoda muhafaza edilmekte olan toplam 8 bin 119 TL değerindeki 4 şişe viskiyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2021 14:46