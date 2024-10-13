Unutulan nargile kömürü yangına neden oldu

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13/10/2024

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Unutulan nargile kömürü yangına neden oldu

Lefkoşa Küçük Kaymaklı Çalı Sokak’ta bugün 01.00 sıralarında bir evde meydana gelen yangında ise mobilyalar zarar gördü, evin duvarları islendi.

Yangının faal durumda bırakılan nargile kömürü makinesinin çekyat koltuğa temas edip, koltuğun alevlenmesi sonucu  meydana geldiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çekyat koltuk ve nargile kömürü makinesinin yandığı, çıkan dumandan dolayı ise evin duvarlarının islendiği belirtildi.

Polis, her iki yangına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

13/10/2024 14:39
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TAGS: Unutulan nargile kömürü yangına neden oldu
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