Unutulmayacak bir isim Ciğerci Ahmet...

İZ BIRAKANLAR - G ülten ÖZYAKUP SEZGİN

Esprileri, kahkahası ve ciğer kavurmalarıyla ün salan, Lefkoşa’nın sevilen simalarından, Ciğerci Ahmet (Ahmet Akdal)

Çocuk yaşlarda ancak kendi deyimiyle “yetmiş yıldır” Lefkoşa’da ciğercilik yapan ve kendine has tarzıyla ülkemizin sevilen esnaflarından bir isim Ciğerci Ahmet…

Surlariçi’nde yıllarca çalıştırdığı restoranında birçok kişinin gönlünde, yaptığı yemekler yanında sohbetiyle de yer edinen Ciğerci Ahmet unutulmayacak bir isim.

Gerçek ismi Ahmet Akdal, ancak herkesi onu işinden dolayı “Ciğerci Ahmet” olarak tanıyor…

22 Aralık 1942’de Lefkoşa’da Musalla mahallesinde doğan Akdal'ın babası o yıllarda demiryolu şirketinde çalışıyordu.

Akdal, küçük yaşta babasını iş kazası sonucu kaybettikten sonra dayısı tarafından büyütüldü… Akdal, Haydarpaşa İlkokulu’nda okudu. Daha sonra dayısının yanında aşçı dükkânında çalışmaya başladı.

1975 yılında dayısının aşçı dükkânını satmasıyla Akdal, farklı restoranlarda çalışmaya başladı. 1983 yılında avukat bir tanıdığının yardımıyla kendi dükkânını açan Akdal, ölümüne kadar mesleğini burada sürdürdü.

***