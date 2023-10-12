Unutulmaz bir isim… Bener Hakkı Hakeri

İZ BIRAKANLAR/ Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Bener Hakkı Hakeri, tarih kitapları yazdı…

Bener Hakkı Hakeri, Kıbrıslı Türk gazeteci, araştırmacı, tarihçi, şair ve yazar… “Kaynak” ve “H” gibi dergileri çıkaran Hakeri, Kıbrıs’la ilgili tarih kitapları, iki ciltlik ansiklopedi hazırladı.

Kıbrıslı Türk gazeteci, araştırmacı, tarihçi, şair ve yazar Bener Hakkı Hakeri’nin birçok gazete ve dergide şiirleri, öyküleri ve röportajları yayınlandı. Hakeri, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınıyor.

1936 yılında Limasol’da doğan Bener Hakkı Hakeri, Lefkoşa Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitimine devam etti.

Buradan mezun olup ülkesine geri dönen Hakeri, bir süre ilkokul öğretmenliği ve daha sonra İskele Bekirpaşa Lisesi’nde felsefe öğretmenliği yaptı. 1989 yılında kendi isteğiyle öğretmenlik görevinden ayrıldı ve emekli oldu. Birçok gazete ve dergide şiirleri, öyküleri ve röportajları yayımlandı.

“Kaynak” ve “H” gibi dergileri çıkaran Hakeri, bir dönem “Söz Gazetesi”nde yazarlık yaptı. Kıbrıs’la ve Kıbrıs Türk tarihiyle ilgili araştırmalara imza atan Hakeri, Kıbrıs’la ilgili tarih kitapları, iki ciltlik ansiklopedi hazırladı. Son derece çalışkan bir insan olan Hakeri, ömrünün son gününe dek çalışmalarını sürdürmüş ve KIBRIS Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştı.

Dervişe Hakeri ile evli olan Bener Hakkı Hakeri’nin Zehra ve Hamit adlı iki çocuğu, Derin ve Bener Hakeri Kayıkçı adlı iki torunu var.

12 Ekim 2013 tarihinde vefat eden Bener Hakkı Hakeri’nin anısına Lefkoşa’da Yiğitler Burcu’na büstü dikildi.

Hakeri’nin başlıca eserleri şöyle: Lefkoşa’nın Fethi (1956 ve 1962); Şiirlerle Nasrettin Hoca (1956); Aşkların Aşkı (1962); Limasol Türk Savunması (1964); Limasol’da İkinci Plevne Savunması (1965); İnsan Niçin Okur? (1979); Kıbrıs’ta Halk Ağzından Derlenmiş Sözcükler Sözlüğü (1982); Kıbrıs’ta Tarihi Eserler (1983); Kıbrıs Tarihi (1985); Başlangıcından 1878′e dek Kıbrıs Tarihi (1993); Kıbrıs Türk Ansiklopedisi (1992); Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü (2003)”.

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