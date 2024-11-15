Uraloğlu: Kardeş Ülke Kıbrıs’ın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş ülke Kıbrıs’ın ve diğer yarımız Kıbrıs halkının yanında olmaya devam edeceğiz." diyerek, Türkiye’nin KKTC’ye olan desteğini yineledi.

Uraloğlu’nun mesajı şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kardeş ülke Kıbrıs’ın ve diğer yarımız Kıbrıs halkının yanında olmaya devam edeceğiz.