Uranüs'te kızılötesi auroranın varlığı ilk kez doğrulandı

Birleşik Krallık'taki Leicester Üniversitesi'nden gökbilimciler, Uranüs'te kızılötesi bir auroranın varlığını keşfetti.

Hakemli dergi Nature Astronomy'de yayımlanan çalışmaya göre bu keşif, güneş sistemindeki dış gezegenlerin manyetik alanlarına ışık tutabilir.

Uranüs'ün ultraviyole aurorası 1986'dan beri gözlemlenirken, şimdiye kadar kızılötesi aurora teyit edilmemişti.

Uranüs'te auroranın keşfi, Keck II Teleskobu'nun 2006'da topladığı verilerin incelenmesiyle yapıldı.

224 görüntü incelendi

Uranüs'teki auroralar, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların gezegenin manyetik alana çarpmasıyla ortaya çıkıyor.

Çarpmanın etkisiyle ortaya çıkan bu parlamalar Dünya'da "Kuzey Işıkları" olarak biliniyor.

Araştırmacılar, Uranüs'tekileri daha iyi anlamak toplanan 224 görüntüdeki parçacıkları inceledi.

Parlaklık, parçacığın sıcaklığına ve atmosfer katmanının ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak değişiyor.

İncelemeler sırasında araştırmacılar, Uranüs'ün atmosferindeki parçacıklarda belirgin artışlar gözlemlediklerini aktardı.

Araştırmacılara göre bu, Uranüs atmosferinde kızılötesi auroraların keşfine olanak sağladı.

Araştırmanın yazarlarından Emma Thomas, Uranüs'ün hem manyetik alanı hem de atmosferiyle doğrudan bağlantılı olan aurorasını analiz etmenin önemi vurgu yaptı.

Thomas, "Bu keşifle, uzak gezegenlerin yaşama uygunlukları hakkında tahminlerde bulunabiliriz" dedi.