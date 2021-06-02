Uray Sokak Toptancılar Hali sanat merkezi olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından ihale süreci tamamlanan “Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi” imza töreni ve bu kapsamdaki “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi’nin lansmanı bugün gerçekleştirildi.

Bandabuliya Sahnesi’nde düzenlenen törenle ihaleyi alan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi” nin hayata geçirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Eski Toptancı Halinin ARUCAD tarafından kiralanması, ardından restorasyonu ve proje kapsamında, “Tiyatro ve Performans Sahnesi” ile “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi”’nin de aralarında bulunduğu yatırımlar yapmasını öngören sözleşmeye, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı ile ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın imza koydu.

İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve ARUCAD Rektörü Asım Vehbi birer konuşma yaptılar. Bandabulya Sahnesi’ni kullanan LTB Tiyatro Şubesi’nden Kıymet Karabiber de Bandabulya Sahnesi’nin kendileri için önemini aktardı; istedikleri koşullarda oyunlarını sahneleme imkanı sunacağını söylediği ARUCAD Projesi’nin e kendilerini çok heyecanlandırdığını, projenin bölgeyi yaşam merkezi haline getireceğini ifade etti.

Ardından projenin mimari gösterimi yapıldı.

Harmancı: LTB’nin bugüne kadar imzaladığı en yüksek gelirli ihale

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, bugün imzaladıklarının sadece bir sözleşme olmadığını, şehrin kalbine önemli bir dokunuşun bir şehri nasıl etkileyebileceğiyle ilgili bir tanıtım yapacaklarını kaydetti.

Bandabulya Sahnesi’nin Lefkoşa’nın Merkezi olduğunu kaydeden Harmancı, bölgenin yıllarca sürdürdüğü fonksiyonla ve hikayesiyle ilgili bilgiler verdi. 2014 yılından sonra bölgede yaratmaya çalıştıkları devinimi aktaran Harmancı, bölgeye turist çekmeye yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Bandabulya Sahnesi’nin oluşturulmasının bölgeyi canlandırmayı tetiklediğini kaydeden Harmancı, ARUCAD’la iş birliklerinin nasıl başladığını da anlattı.

Bölgenin toplumsal hayata katılması ve bölgenin ekonomik anlamda tetiklenmesini hedeflediklerini dile getiren Harmancı, geçtiğimiz aylarda çıktıkları ihaleyi, sürecin sonunda kendilerini en heyecanlandıran, mali yönden en avantajlı ve en başarılı projeyi sunan ARUCAD’ın aldığını anlattı.

Hrmancı, bölgeye prestijli bir üniversitenin geliyor olduğunu, ekonomik sosyal ve kültürel hayatın bir kamu kurumu tarafından nasıl tetiklenebileceğinin bir örneğini sunmaya çalışacaklarını anlattı.

Harmancı Bandabulya Sahnesi’nin LTB tarafından kullanılmaya ve alanın kamuya açık olmaya devam edeceğini, yan taraftaki geniş alanın ise cıvıl cıvıl gençlere açılacağını söyledi.

Harmancı ayrıca bugün imzalanan 15 yıllık sözleşmenin LTB’nin bugüne kadar imzaladığı en yüksek gelirli ihale olduğunu, LTB’nin aylık 30 bin TL civarında gelir elde edeceğini de söyledi.

Sinan Arkın: LTB Oda Tiyatrosuyla işbirliği yapılması önemli

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın da konuşmasında, üniversiteyi kurarken ekonomi ve kültür de dahil olmak üzere her alanda toplumun ayrılmaz bir parçası olmayı ve ARUCAD’ın içinde faaliyet gösterdiği şehirlerin tarihi-kültürel dokusuna sahip çıkmak ve geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Girne’de belediye ile yaptıkları işbirliği sayesinde bu amaca ulaştıklarını dile getiren Arkın bu fırsatın Lefkoşa’da da karşılarına çıkmasının heyecan verici olduğunu kaydetti.

Arkın, Surlariçi’nin sahip çıkmaları gereken bir değer olduğunu, LTB’nin surlariçinde oluşturduğu strateji ile bölgeye katkı verebilmenin onur verici olduğunu belirtti.

Arkın, LTB Oda Tiyatrosuyla yapacakları işbirliğinin de kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Erbil Arkın: İnşallah o tohum ARUCAD olur

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ise konuşmasında, Lefkoşa’ya ayak basmalarına, LTB ile bu protokolü imzalamalarına vesile olan süreçle ilgili bilgiler verdi ve bugünün kendileri için çok gurur verici olduğunu söyledi.

ARUCAD olarak bölgede yapabilecekleriyle ilgili büyük hayaller kurduklarını kaydeden Arkın, 800-900 senelik bu bölgenin nasıl ayağa kaldırılıp, ailelerin tekrar ikamet etmek isteyeceği, sanatla dolu cıvıl cıvıl bir yer hale gelmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini ifade etti ve “İnşallah o tohum ARUCAD olur” diye konuştu.

Vehbi: heyecan veren yeni bir fakülte projesine adım atıldı

ARUCAD Rektörü Asım Vehbi ise, Lefkoşa’ya kendilerine heyecan veren yeni bir fakülte projesiyle adım attıklarını belirtti, ARUCAD’la ilgili bilgiler verdi.

Vehbi, ARUCAD’ın kar amacı gütmeyen bir vakıf kuruluşu olduğunu, ülkenin ve bulundukları bölgenin kültürel, entelektüel standartları yükseltmek hedefinde olduklarını vurguladı.

Vehbi, imzaladıkları sözleşme kapsamında bölgede sadece eğitime değil sosyal hayat, kültürel miras, ekonomik kalkınma, sanatsal etkinliklere ve bunlar çerçevesinde turizme katkılar yapacaklarını belirtti.

Proje kapsamında Tiyatro ve Performans Sahenesi’nin geliştirilerek iyileştirilmesi, Dans ve Performans Stüdyoları yapılmasını da hedeflediklerini kaydeden Vehbi, projenin detaylarını da aktardı.

Konuşmaların ardından projenin mimari gösterimi yapıldı ve sözleşme imzalandı.

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02/06/2021 15:04