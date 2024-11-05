Urcan Vangöl, 14. ölüm yıldönümünde anılıyor

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

İZ BIRAKANLAR - Urcan Vangöl

İşte spor camiasının sevilen, sayılan isimlerinden merhum Urcan Vangöl'ün hayatı başarı ile dolu yaşam hikayesi....

Çetinkaya Spor Kulübü eski Başkanı, Milli Basketbolcu, Kurucu Rauf R. Denktaş’ın damadı, Urcan Vangöl, 14. ölüm yıldönümünde unutulmadı…

İşte Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde 100 gün başkanlık yapan, Urcan Vangöl'ün hayatı başarı ile dolu yaşam hikayesi:

Kıbrıs Türkleri’nin efsanevi futbol kulüplerinden Çetinkaya’nın 31 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlığa seçilen Urcan Vangöl, Çetinkaya’nın spor okulu olması hedefini düşledi ve bu yönde çağdaş, kalıcı, sürdürülebilir bilimsel projelerin uygulanmasına yöneldi. Bu projelerin ilk adımı olarak da, Bayanlar Basketbol Takımı’nı hayata kattı ama uzun sürmedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın damadı Urcan Vangöl, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde 100 gün başkanlık yaptı.

1997 yılında Enper Ltd. şirketini kuran Vangöl, özel sektörde çalışmaya başladı. Yakın Doğu Bank ile Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluş aşamalarında etkin görevler aldı.

Vangöl, 2003’te Dardanel’in Kumyalı’da kurduğu Balık Üretme Çiftliği’nin KKTC koordinatörlüğü görevini üstlendi ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürdü.

2008-2010 yılları arasında zorunlu olarak ara verdiği özel sektör çalışmalarına 2010 yılında yeniden döndü ve bu kez Deepsea balık üretme çiftliğinde görev aldı.

Kıbrıs Türkleri’nin efsanevi futbol kulüplerinden Çetinkaya’nın 31 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlığa seçilen Vangöl, 5 Kasım 2010’da hayatını kaybetti.

Vangöl’ün kız basketbol okulu açmak isteği vardı. Çetinkaya Spor Kulübü’nde bu hayalini gerçekleştirdi ancak uzun sürmedi.

Hayatı başarılarla dolu

Urcan Vangöl, 22 Eylül 1967’de Lefkoşa’da doğdu. Köşklüçiftlik İlkokulu’ndan sonra ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso, lise eğitimini de Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

1993 yılında İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İlkokul sıralarında ilgi duyduğu basketbolu sonraki yıllarda hızla geliştirdi ve profesyonel bir oyuncu olarak Çetinkaya, Kuzey Kıbrıs Kültür Derneği ve Vedat Kaner kulüplerinde devam ettirdi. Basketbol Milli takımında da yer alan Vangöl, uluslararası karşılaşmalarda ödüller kazandı.

Sportif çalışmalar üzerine tutku derecesinde yoğunlaşan Urcan Vangöl, yine lise yıllarında basketbolla birlikte atletizm etkinliklerine de katılarak 4x100 koşullarında çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Askerliğini, 1996-1998 yılları arasında yedek subay olarak yaptı ve bu hizmetinden de geriye ‘Dönem Birincisi’ olma başarısını bıraktı.

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