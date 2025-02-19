Ürdün, Filistin halkını zorla yerinden etme girişimlerini reddettiklerini yineledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria veya Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını zorla yerinden etme girişimlerini reddettiklerini yineledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Suud'u kabul etti.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin vurgulandığı görüşmede, Abdullah, Suudi Arabistan'ın Filistin davası başta olmak üzere Arap meselelerine olan desteğini takdir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını zorla yerinden etme veya topraklarını ilhak etme yönündeki tüm girişimleri reddettiklerini yineleyen Abdullah, Gazze'nin yeniden imarı ve insani yardımların artırılması için çabaların yoğunlaştırılmasının önemine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.