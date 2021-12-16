Ürdün Kralı Abdullah’ın ziyaret programı belli oldu

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16/12/2021

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Ürdün Kralı Abdullah’ın ziyaret programı belli oldu

Ürdün Kralı II. Abdullah’ın yarın Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği resmi ziyaretin programı belli oldu.

Alithia ve diğer gazeteler, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın 17 Aralık Cuma günü Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretin programının belli olduğunu, Abdullah’ın yarın akşamüzeri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Rum Başkanlık Sarayı’nda kabul edileceğini yazdılar.

Abdullah-Anastasiadis ikili görüşmesinin ardından iki tarafın heyetlerinin de katılacakları genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirileceğini aktaran gazete, aynı günün akşamında ise Anastasiadis’in, Ürdün Kralı onuruna yemek vereceğini belirtti.

Ürdün Kralı’nın temasları çerçevesinde iki taraf arasında çifte vergilendirilmenin kaldırılması ve suçluların iadesi konularında iş birliği anlaşmasının imzalanması da bekleniyor.

16/12/2021 15:05
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