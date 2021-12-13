Ürdün Kralı II. Abdullah Güney Kıbrıs’a gidiyor

Ürdün Kralı II. Abdullah’ın 17 Aralık’ta Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, II. Abdullah’ın ziyareti için hazırlıkların başladığını ve Papa Francis’in ardından II. Abdullah’ın da Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olmasının, uluslararası siyaset açısından sembolik öneme sahip olduğunu yazdı.

Haberde, II. Abdullah’ın Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceği ve görüşmenin gündeminde Kıbrıs sorunu, iki ülke arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin kara ile denizdeki “kışkırtıcı eylemlerinin” bulunacağı kaydedildi.

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13/12/2021 12:52