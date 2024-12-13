Ürdün'de bir huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir huzurevinde çıkan yangında, 6 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
13/12/2024

ads
Ürdün'de bir huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir huzurevinde çıkan yangında, 6 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Ürdün resmi haber ajansına göre, Sosyal Kalkınma Bakanı Vefa Beni Mustafa, yangınla ilgili bilgi verdi.

Yangının 111 kişinin kaldığı özel bir huzurevinin birinci katında çıktığını, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır, 60 kişinin yaralandığını bildiren Beni Mustafa, yaralıların hastanelere kaldırıldığını, diğer yaşlıların ise farklı merkezlere tahliye edildiğini ifade etti.

Bakan Beni Mustafa, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Ürdün
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.