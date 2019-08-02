Üregül’e bir suçlama daha

Ercan Havalimanı Karakolu’nda bir yolcuyu döven ve görevden alınan polis memuru Gürşah Üregül ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Orhan Orsen isimli vatandaş Üregül’ün kendisi ve ailesini motosikletiyle taciz ettiğini kaydetti.

Facebook üzerinden bir paylaşım yapan Orsen, Üregül olduğunu kaydettiği kişinin çocuğu arabadayken motosikletiyle kendisini yolda sözlü taciz ettiğini belirtti. Orsen’in paylaşımı şöyle: Paylaştığımız görüntüde de görebileceğiniz gibi iki yıldır bu hususla ilgili hukuk mücadelesi vermiş olmamıza rağmen , Polis Memuru Gürşah Üregül ve arkadaşları hakkında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Bu konuda KKTC Devletinin yetkililerinden yardım talep etmemize rağmen maalesef hiçbir şekilde girişim yapılmamış ve bu şahısın ve arkadaşlarının yargılanması gerçekleşmemiştir. Bu şahsın yani Gürşah Üregül’ün Polis Memuru olduğunu plakasız Motosikletiyle birlikte bizi taciz ettiğini İlgili makamlara defalarca şikayet etmiş olmamıza rağmen maalesef hiçbir şekilde bir gelişme yaşanmamış, bu şahıs yargılanmamış ve disipline da sevk edilmeyip polis ve savcılık tarafından korunmuştur. Bu olayın gerçekleşmesinde daha önceden önlem alınmış olunsaydı, KKTC’yi itibarsızlaştıran Ercan Havalimanındaki çirkin olayın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktı. Bu olayın gerçekleşmesinde de sessiz kalarak taraf tutan tüm devlet yetkilileri sorumludur. Derhal bu şahsın polislikle ilgili görevine son verilmesi ve ilgili makamlardan aleyhine ceza davalarının açılmasını yeniden taleb ediyoruz.