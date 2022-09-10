Üreten Gençler Buluşması bu akşam da devam edecek

Gençlik Merkezi Birliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Üreten Gençler Buluşması dün akşam başladı. 130 Üreten gernçin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin stantlarda ve sahnede performansları ile soyut ve somut üretimlerini sergiledikleri etkinlik Gençlik Merkezi Birliği (Kızılbaş Kilisesi) bahçesindee bu akşam da devam edecek. Üreten Gençler Buluşması geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Gençlil Dairesi ve TİKA desteği ile gerçekleştiriliyor. Etkinliğe katılım ücretsiz olup, tüm katılımcılara açıktır.

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10/09/2022 16:30