Gençlik Merkezi Birliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Gençler Buluşması" bu gece başlıyor. Etkinlik 9-10 Eylül 2022 tarihlerinde iki gecede tamamlanacak.

Zanaattan sanata geniş bir yelpazeyi içeren üretimlere ve sahne performanslarına yer verilen etkinlikte standlar 19:30’da sahne performansları ise 20:00’de başlıyor. Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği bahçesinde yer alacak etkinlik 110 katılımcı üreten genç ve 30 gönüllü gencin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Girişin ücretsiz olduğu etkinliğe tüm halkımız davetlidir.

Üreten Gençler Buluşması 18 – 35 yaş arasındaki gençlere gerek somut gerekse soyut üretimlerini sergileme, tanıtma ve toplumla paylaşma fırsatı veren bir proje olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında gençler, Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde kurulacak stantlarda satış yapma, sergileme ayrıca sahnede ise performans sunma imkanı bulacaklar.

Gençlerin girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemek, birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve işbirliği yapabilmeleri için zemin oluşturabilmek, toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve üreten gençlerimizin görünürlüğünü artırmak bu proje kapsamında temel amaçlar olarak belirlenmiştir.

Etkinlik KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı - Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Ofisi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

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09/09/2022 09:28