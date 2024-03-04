‘Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması’ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştiriliyor

Girne Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, çalıştay ve söyleşi düzenleniyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, koordinatörlüğünü Nevin Halis’in yapacağı, “Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması” başlıklı organizasyonda, sanatçılar ve sanata gönül veren kadınlar bir araya gelerek eserlerini, düşüncelerini ve vizyonlarını paylaşacak.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlik, sabah saat 09.00'da atölye kurulumlarıyla başlayacak. Etkinlikler, akşam saat 18.00'a kadar devam edecek.

Katılımcılar, sanat malzemeleriyle buluşacakları atölyelerde eserlerin ortaya çıkaracaklar.

“Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması Çalıştayı"nda ise , ifade özgürlüğünün görsel örneklerini üreten kadın sanatçılar ve sanata gönül veren kadınlar bir araya gelerek paylaşım, üretim ve tartışma ortamı oluşturacak.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde (eski belediye binası) gerçekleştirilecek çalıştay ve söyleşiye katılım ücretsiz olup, tüm halkın davetli olduğu belirtildi.