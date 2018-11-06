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Üreticiler patateste yaşanan sıkıntının nedenlerini anlattılar

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06/11/2018

Üreticiler patateste yaşanan sıkıntının nedenlerini anlattılar

Üreticiler patateste yaşanan sıkıntının nedenlerini anlattılar. BRT'ye konuşan patates üreticileri, piyasada patatesin fiyatının düşeceğini açıkladı. 

Havaların bu yıl mevsim normallerine göre sıcak seyretmesi patates üretimini olumsuz etkiledi.

Rekoltenin düşük olması nedeniyle patates fiyatı da çok yükseldi. Piyasada patates bulmak zorlaşırken, olan patates de cep yakıyor. 

BRT Gazimağusa muhabiri Sare Özanıl patates ile yaşanan sıkıntıyı Beyarmudu’nda faaliyet gösteren üreticilerle konuştu.

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TAGS: patates, patates üreticisi, kıbrıs
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