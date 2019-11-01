Üreticilere seminer Değirmenlik'te

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde, Değirmenlik’te, “Döl Verimini Etkileyen Faktörler ve Yavru Kaybı” konusunda seminer düzenlenecek.

Bakanlık açıklamasına göre seminer 5 Kasım Salı günü saat 19.00’da Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer alacak. Seminer, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından verilecek.

Seminerde ayrıca Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ekibi tarafından SÜTEK’in işlevselliği ile ilgili sunum da gerçekleştirilecek.



Seminer bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

01/11/2019 15:51