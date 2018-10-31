Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey, zeytinyağı fiyatlarının yüksekliğinden bahsedenlerin, bazı tüccarların jurnalliğini yaptığını ve “sözü ithalat kapısını açmaya” getirdiğini savundu. Sezey, “Üreticinin hangi şartlarda üretim yaptığını soran yok, üretime saygı yok, senelerin emeğine saygı yok” dedi.



Sezey, yazılı açıklamasında, son zamanlarda, belirli çevrelerce kasıtlı ve amaçlı bir şekilde zeytinyağı fiyatlarının basında konu edildiğini, bu gibi davranışların “kime hizmet ettiği” konusunda üreticiler olarak ciddi endişe taşıdıklarını belirterek, “Bu kesimlerin, üreticinin ve bu sektörde faaliyet gösteren sanayicinin yanında olmadıklarından şüpheleri bulunmadığını” ifade etti.



Sektörün beklentilerinin, sahte yağlar konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve bu sektörü ayakta tutabilmenin yollarının zorlanması olduğunu, ancak, bazı kesimlerin sadece fiyat odaklı hareket ederek, diğer gerçekleri göz önünden kaçırmak istediklerini, söz konusu çevrelerin aynı zamanda halkı da yanlış yönlendirdiklerini kaydetti.

“Halbuki konunun gerçekleri aşağıdaki gibidir” diyen Sezey şunları kaydetti:

“Gerçek bir;

Dünya piyasalarında ve Güney Kıbrıs'ta fiyatlar aşağıdaki gibidir;

İspanya/Sevilla fiyatları (11/10/2018-18/10/2018 tarihleri arasında Akhisar Zeytinyağı Borsası verilerine göre) dökme ekolojik extra virgin zeytinyağı fiyatı 3.2 €/kg dır (bu fiyat İspanya'daki fiyattır).

Güney Kıbrıs'ta zeytinyağı değirmen satış fiyatları 4€/kg dır.

Bizlerde ise zeytinyağı fiyatları, fabrika alış 25 TL/kg , birinci elden fabrika satış fiyatı ise 130 TL/5 LT dir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle nasıl olur da bazı çevreler zeytinyağı fiyatlarının uçtuğundan bahsederler. Anlamak zor. Yapılan bu araştırma gösteriyor ki market satış fiyatlarının belirlenmesindeki sebepler arasında ne üretici nede sanayici vardır.

Gerçek iki;

Piyasada tağşişli yağların fiyatları ile gerçek zeytinyağı fiyatları arasında elbette ki bir fark olacaktır. Ucuz ve sahte zeytinyağları devletimizle birlikte yürütülen piyasa kontrolleri nedeniyle piyasadan temizlenmeye çalışılmış ,ucuz ve sahte zeytinyağları piyasadan temizlenince, gerçek zeytinyağı fiyatları göze çarpmaya başlamıştır.

Gerçek üç :

Fiyatların yüksekliğinden bahsedenler, belli ki bazı tüccarların jurnalliğini yapmaktadırlar. Sözü, fiyat yüksek o nedenle ithal kapılarını açalım demeye getiriyorlar. Dünyanın gerçeklerini konuşan yok, üreticinin hangi şartlarda üretim yaptığını soran yok, senelerin emeğine ve üretime saygı yok...”

Sezey, zeytin-zeytinyağı üretici ve sanayicileri olarak en başta halkın sağlığını korumak zorunda olduklarını ifade ederek, “Saf ve en doğal zeytinyağını siz sevgili halkımıza en uygun fiyatlarla sunulmasını elbette ki bizler de istemekteyiz, ancak tüm bunları önemserken üreticimizin ve sanayicimizin haksız yere hedef tahtasına konmasına karşıyız” dedi.