Üreticiye gübre desteği verilecek

Bakanlar Kurulu üreticiye gübre desteği verilmesi yönünde karar üretti. Söz konusu destek için Maliye Bakanlığı bütçesinden 50 milyon TL ayrıldı

Resmi Gazete yayınlanan karara göre kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere gübre desteği verilecek

Karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2022-2023 üretim sezonunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 150 TL gübre desteği verilmesine ve konu destek ödemesi için gerekli olan 50.000.000 TL'nin, Maliye Bakanlığı Bütçesi altında yer alan bir ödenek kaleminden karşılanmasına karar verdi.”