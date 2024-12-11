Üretim Alanlarımız Bir Bir Çöküyor, Hükümet Seyrediyor

YAYIN TARİHİ:
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11/12/2024

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Hüseyin Ekmekci Hüseyin Ekmekci

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TAGS: Hüseyin Ekmekçi, haber, kktc
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HK Hüseyin Ekmekci

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