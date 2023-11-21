Üretim sektörleri tek tek geriye doğru gidiyor

ÜRETİM SEKTÖRLERİ TEK TEK GERİYE DOĞRU GİDİYOR. PEKİ DEVLET NEREDE? ÜLKEYİ YÖNETENLER HANGİ ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN YANINDA?

TÜKETİCİ ARTIK ÜRETİLEN TÜM GIDAYI DAHA PAHALIYA ALIYOR. ET ÜRÜNLERİ, SÜT ÜRÜNLERİ, ZEYTİN YAĞI, NARENCİYE VE DAHA NİCELERİ. DEVLET NEREDE?

Ben anlatayım, sonra bana kime isyan etmemiz gerektiğini siz söylersiniz. Maalesef bu ülkede her şey kendi seyrine bırakılıyor. Hiçbir konuda devlet politikası yok. Bir tek istikrar var, o da Türkiye’nin yeni belirlediği, ülke sağında coşkuyla destek verdiği iki devlet, federasyona hayır politikası. Onda da işbirliği yok

Ülke üreticisi ciddi şekilde yalnız bırakılıyor. Bu da yetmezmiş gibi hiçbir noktada devletin gelişim ve ilerleme politikası yok. Aşağıda size örneklerle açıklayacağım. Ama bilmemiz gereken bir şey var ki, eğer işin içerisinde devletin stratejisi yoksa üretimin gelişmesi mümkün değildir

Biz Güney Kıbrıs’a konteynır ev satıyoruz. Satıyorduk. Artık satamıyoruz. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında, ülkemizdeki bazı şirketlerin de doğru noktalara yatırım yapmasının ardından, bu alanda Güney Kıbrıs’tan daha iyi üretim yapar noktaya geldik

Yıllarca güneye tüzük kapsamında gıda ürünleri satarken, bir anda konteynır ev piyasasını Kıbrıslı Türkler ele geçirdi. Rum Hükümeti durur mu? “Şu standart, bu standart, vida da bu kalite, lamarinada yıldız, galvanizde ay” diyerek üretimin önünü kesti

KKTC makamlarının, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney’le ticarette en fazla girdi sağlayan bu ticaretin bitmiş olmasından haberi var mı? Atmış olduğu tek bir adım var mı? Emin olunuz ki yoktur. Birçoğu da ülke üreticisinin kriz yaşadığını bu yazıdan öğrenecektir

Zeytin yağı fiyatlarının nasıl yukarıya tırmandığını fark eden var mı? Muhtemelen bir çok siyasiye köylere gittiğinde vatandaş eline şişeyi dut eder diye, fiyatları da bilmez. Özellikle gıda sektörü zeytin yağı alamaz duruma geldi. Yakında zeytin yağı suyu kullanmaya başlanır

Ya da güneyden kaçak yollarla zeytinyağı gelmeye başlar. Tamam, ithalat üzerindeki yasağı kaldırın demiyorum da. Ama tüketiciyi de, zeytin yağı kullanmak zorunda olan turizm, restorant, meyhane gibi işletmeleri de resmen soymaya yönelik bir noktaya gelindi

Diğer yandan kış bastırıyor. Ağzını açan, “ben şöminemde zeytin ve harup odunu isterim. Daha eyi ısıdır” diyor. Peki üretim? Bu adanın yıllarca üretim lokomotifi arasında yer alan zeytin ve Harup konusunda nasıl bir gerileme içerisinde olduğumuzu ülkeyi yönetenler biliyor mu?

Büyükbaş hayvan sayısındaki azalma, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle hayvancıların mandıradaki sayıyı azaltmak için kasaplara yönelmesi ciddi bir tehlikedir. Doğru stratejilerle süt üretimi devam etmesi gerekirken, devlet hayvancılığın yanında değildir

Küçükbaş hayvan konusuna girersek, günlerce çıkamayız. Hellim dünyaya ihraç ettiğimiz en büyük gücümüz. Bunun için doğru süt üretmek, küçükbaş hayvan sütü miktarını artırmak durumundayız. Peki bu konuda en ufak bir yenilenme ve strateji gördünüz mü?

Zaten ülkede zeytin tarlaları, Harup alanları inşaat sektörü nedeniyle hızla tarumar ediliyor. Hayvancılık yapılacak alanlar hızla tükeniyor. E, yemi de dışarıdan getirecek noktaya geldiysek, hayvancılık yapmaya da gerek kalmadı demektir.

Ben örnekleri artırabilirim. Bunu yaparken de bu ülkedeki üretim ve devamında da istihdam noktasında bu ülkeye nasıl bir kötülük yapıldığını varın siz hesap edin. Böyle gitmez. Ülkemizde devlet desteğiyle üretim modelleri yeniden tanımlanmalı ve sektörler ayağı kaldırılmalı

Bu plansızlık nedeniyle hayat eskiye oranla çok daha pahalı. Özellikle gıda noktasında hızla dışa bağımlılık artıyor. Güney Kıbrıs kuzeyden daha çok gıda ürünü satın alırken, ülkem tüketicisi kuzeyde çok daha pahalıya beslenmek zorunda kalıyor. Peki devlet nerede?