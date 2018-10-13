Üretim ve istihdamı artırmak için bilişim teknolojileri alanına yoğunlaşmalıyız

ABD 2008 sonrasında gelişmekte olan ülkelere gönderdiği dolarları sünger operasyonu ile 2017 itibariyle geri çağırmaya başladı.

Ve Türkiye’deki yüksek yabancı para borçlar ve cari açık ciddi bir krize dönüştü.

Türk lirası değer kaybetti, enflasyon yükseldi, faizler arttı, ekonomi daraldı.

Durağan ekonomi ile yüksek enflasyon stagflasyona sebep oldu.

Bir dönem sona erdi - kolay krediler ve devlet bütçesiyle desteklenen inşaat sektörü odaklı ekonomik büyüme dönemi kapandı.

Türkiye eğitim yoluyla insan kaynaklarını geliştirmeye ve katma değeri yüksek üretime, geçici değil kalıcı ekonomik büyüme modeline yoğunlaştı.

Türk lirasının değer kaybı bizi de sarstı.

Hükümet krizin etkilerini hafifletme telaşında.

Birtakım kararlar alınıyor.

Kısa vadedeki iyi niyetli ve bazen de tartışmalara yol açan kararlara rağmen kaçınılmaz sonuç fakirleşmedir.

Önemli olan ise orta ve uzun vadede yapacaklarımızdır.

Biz de refahımızı artırmak için sistemimizi güçlendirmeli ve kalıcı ekonomik büyümeye odaklanmalıyız.

Bunun için planlamaya ihtiyaç var.

Fakirleşme ortamında albenisi düşük olsa da yapılması gereken bu.

Türkiye’de 1960’ların sonlarına doğru genel seçimlerde CHP planlı gelişime vurgu yapmış ve 5 yıllık kalkınma planı hazırladıklarını açıklamıştı.

Adalet Partisi seçim ortamında bu argümana çok kısa ve anlaşılır bir karşılık verip seçimi kazanmıştı:

“Halk plan değil pilav istiyor”…

Demek ki planla pilav arasındaki ilişkiyi halka iyi anlatmak şart.

Bu açıdan Ukrayna ilginç bir örnek...

Ülke 2014 yılında batma noktasındaydı.

Yolsuzluklar almış başını gitmişti.

Siyasi olaylar ve çatışmalar nedeniyle birkaç ay içinde 250 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin doğusundaki savaş hâlâ devam ediyor!

Ama tek çare bilmem nedir diyerek ekonomilerini güçlendirme hedefinden uzaklaşmıyorlar.

Bilişim Teknolojileri alanına (BT) özel önem atfediyorlar.

Altyapılarını güçlendirip bu alana özel vergi indirimleri uygulamaya başladılar.

Sektörü hızla büyütüyorlar.

lifecell Ukrayna üst düzey yöneticisi Alp Ağcataş Ukrayna BT sektörüyle ilgili bazı önemli veriler paylaştı:

BT ihracatından gelirleri 2018 yılında 4,5 milyar dolar olacak.

2017 itibariyle 125 bin yazılımcı ve mühendise iş imkânı yarattılar.

Bu sayısı 2016 yılında 100 binin altındaydı.

2020 hedefleri ise 200 bin istihdam.

2017 yılında 3 bin startup sayısına ulaştılar.

Uluslararası ve yerel AR-GE merkezi sayısı 100’ü aşarken dünyada işletmelerin teknoloji tabanlı yeni sistemlere geçiş sürecini destekleyen danışmanlık şirketi sayısı ise 1000’i bulmuş durumda.

Bir diğer lifecell Ukrayna üst düzey yöneticisi Mahmut Erüreten sektörün potansiyelini 4,5G yatırımlarının neticeleri üzerinden açıkladı:

Yatırımın hemen ardından 4G veri trafiği 5000 TB’ye yaklaşırken 3G veri trafiği de artmaya devam ediyor.

Çünkü altyapı güçlendikçe insanlar daha farklı alanlarda ve daha fazla miktarda internet kullanmaya başlıyor.

Geçenlerde BRT’de yayınlanan Basın Odası’nda Hüseyin Ekmekçi, “biz de bilişim teknolojilerine yoğunlaşabiliriz” minvalinde görüş paylaşınca bir diğer gazeteci, “kim niye gelsin ki KKTC’ye?” diyecek oldu.

Bal gibi de gelirler; yeter ki biz ortamını oluşturalım.

lifecell Ukrayna Genel Müdürü İsmet Yazıcı’ya göre Kıbrıs’taki hava koşulları bizim için çok büyük avantaj.

“İlk adım olarak bir temel atmak lazım” diyor ve ekliyor:

“Fiber, fiber, fiber… Fiber bu işin oto yolu”.

Devletin bu konudaki tavrını ise “ya benimsin ya toprağın mantığıyla yeni nesillerin önü tıkanıyor” diye yorumluyor.

Önerisi şu:

“Kiev’de insanlar aylarca bir gri karanlıkta yaşıyor. Buradaki yazılımcıları dönemsel olarak Kıbrıs’a çekmek olası”…

Özetle;

Halk plan değil pilav istiyor, bu doğru.

Ancak fakirleşme ile mücadele kapsamında yoğunlaşmamız gereken en önemli konu BT alanında üretim ve istihdamı artırmak olmalı.

Kıbrıs sorununun dolaylı vesayeti altında olmayan, gelişmeleri engelleyen tek faktörün bizim kendimizin olduğu bir alan bu.

Başbakan Erhürman ekonomiye ilişkin 40 karar üretip uygulamaya soktuklarını açıkladı.

Kısa vadede krizin etkilerini hafifletmek için yoğun bir çaba söz konusu.

Bu çabaya geleceğe dair umutları artırma boyutunu da eklemekte yarar var.

Ki umutsuzluk tacirlerine inat ekonomideki beklentiler pozitif yönlü gelişebilsin, daralma tersyüz edilebilsin.

Üretim ve istihdamı artıracak somut bir yol haritasına ihtiyaç var.

BT alanında bir takvime bağlı yapılacakların açıklanması bu açıdan çok önemli.