Üretimini durdurma kararı aldı!

Ford, sadece otomobil değil motor üretimini de durduracağını açıkladı. Gelecek ay 13 gün boyunca motor üretimini de durduracağını açıklayan marka, bu fabrikada ürettiği motorların bir kısmını Kanada’ya Edge modelleri için gönderiyor. Markanın en son gerçekleştirdiği üretim durdurma durumu Ekim ayında gerçekleşmiş ve üç gün sürmüştü.

Valensiya’da yer alan fabrikada 7500 çalışan var ve bu fabrika günde 1840 adet otomobil üretiyor. Valensiya’da yer alan bu fabrikada Mondeo, S-Max, Galaxy, Kuga, Tourneo Connect ve Transit Connect modelleri üretiliyor.