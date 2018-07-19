Türkiye karşıtlığında hemfikir oldular

Dün rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’de tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından ABD yönetimi ilk kez bir konuda hemfikir oldu… Geçtiğimiz günlerde gerek Türkiye ile ilgili gerekse de Rusya ile ilgili birçok konuda fikir ayrılığına düşen ABD’yi Türkiye birleştirdi. Türkiye’nin F-35 alma planları hakkında Pentagon ve Beyaz Saray’ın birbiriyle çelişen açıklamalarının yanı sıra Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri de Washington’dan kafaları karıştıran açıklamalar gelmesine sebep olmuştu.

ABD’de Trump’ın kazandığı seçimlerde de Rusya’nın olası bir müdahalesi sık sık gündeme gelirken Trump yönetimi ile Kongre bir çatışma içine girmişti. Fakat ne olduysa Türkiye’de tutuklu olan rahip Richard Brunson davası ABD’yi resmen bir araya getirdi.

Dün, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi PKK ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları ve casusluk iddialarıyla 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Brunson'ın tutukluluğunun devamına hükmetmişti. Mahkeme, davaya 12 Ekim'de dördüncü duruşmayla devam edilmesine karar vermişti. Bu karar ABD’de farklı alanlarda görev yapan yetkilileri bir araya getirdi. Öyle ki sürekli ABD Başkanı’yla çelişen ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer Trump ile hemfikir oldu.

HEATHER NAUERT: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Öyle ki dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de tutukluluğunun devamına karar verilen rahip Andrew Brunson için, “masum olduğuna inanıyoruz” dedi ve Türkiye’ye, bu davayı “zamanlı, şeffaf ve adil şekilde çözüme kavuşturma” çağrısı yaptı. Nauert düzenlediği basın brifinginde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, ABD’nin rahip Brunson’ın davası hakkında Türk hükümetiyle yakın temas halinde olduğunu ve bu davayı çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Nauert, “Brunson’ın hakkındaki suçlamalarla ilgili hiçbir inandırıcı kanıt görmedik. Brunson’a yönelik dava, kaynağı belirsiz suçlamalar ve çok sayıda spekülasyon üzerine inşa edildi. Bundan endişe duyuyoruz. Rahip Brunson’ın Masum olduğuna inanıyoruz. Türk hükümetine davasını zamanlı, şeffaf ve adil şekilde bir an önce çözüme kavuşturma çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

Amerika’nın rahip Brunson’ın serbest bırakılması çağrısını yineleyen Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da bu konuya derin önem verdiğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump dahil yönetim yetkilileri ve Kongre, Brunson’ı serbest bırakması için Türkiye’ye baskı yapıyor.

TRUMP ERDOĞAN’I MENTION’LADI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, “Brunson ajansa ben ondan daha fazla ajanım” şeklinde bir beyanatı olan ABD Başkanı Trump, Brunson’ın serbest bırakılması çağrısını Twitter üzerinden 50 milyonu aşkın takipçisine duyurdu. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, suçsuz dediği Brunson’ın serbest bırakılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump gece yarısı Twitter üzerinden, Erdoğan'ı da Mention'layarak yaptığı açıklamada; “Amerikalı saygı değer rahip Brunson’ın hapisten çıkartılmaması gerçek bir utanç. O çok uzun zamandır rehine olarak tutuluyor. Erdoğan bu harika Hristiyan koca ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. O yanlış hiçbir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!” ifadelerini kullandı.

649 GÜNDÜR MUAZZAM ACILARA MARUZ KALDI

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberlerde ise Kongre üyelerinin de Brunson için devreye girdiği ve ABD Başkanı Trump ile hemfikir olduğu aktarıldı. Trump’tan önce açıklamalarda bulunan ABD Kongresi'nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da bilinen Helsinki Komisyonu, karara ağır tepki gösterdi. Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi senatör Roger Wicker, mahkeme kararına ilişkin, “Bugünkü kararın zalimliği dehşet verici” açıklamasında bulundu.

Komisyonun eş başkanlığını yapan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chris Smith de, “Son 18 ayda Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bu adaletsizliği sona erdirme kabiliyetine sahip olduğu net ortaya çıktı ama bunu yapmayı reddetti. Erdoğan, rahip Brunson'ı ve ailesini 649 gündür muazzam acılara maruz bıraktı. Rahip Brunson derhal serbest bırakılmalı. Aksi takdirde, bir Amerikan vatandaşının bu zalimce suiistimalinin ülkemizin Türk hükümetiyle ilişkileri üzerinde ciddi neticeleri olmalı” değerlendirmesinde bulundu.