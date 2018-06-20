Uruguay ikinci maçını da kazandı

FIFA 2018 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı Luis Suarez'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu skorla Rusya ile aynı puana ulaşan Uruguay averaj farkından dolayı ikinci sıraya oturdu.

Suarez, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Suudi Arabistan'a karşı kaydetti

Suudi Arabistan da Mısır'ın ardından turnuvaya veda eden bir başka ülke oldu.

Uruguay, averaj farkıyla grupta Rusya'nın ardından ikinci sıraya oturdu

Uruguay ile Rusya arasında oynanacak son müsabaka, gruptan kimin lider çıkacağını da belirleyecek.