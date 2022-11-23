Guardiola'ya 2 yıllık sözleşme

İngiliz basını, Guardiola'nın yeni sözleşmesini duyurdu. Önde gelen basın kuruluşları, İspanyol teknik adamın sözleşmesinin 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatıldığını duyurdu.



2016-17 sezonunda teknik direktörlüğüne getirildiği Manchester City'yle dört lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Pep Guardiola'nın sözleşmesi Haziran ayında sona erecekti. Ancak İngiliz ekibi, Katar'daki Dünya Kupası sırasında belirsizliği sonlandırdı ve İspanyol teknik adamla anlaşmaya vardı.

Barcelona ve Bayern Münih'in ardından City'ye gelen 51 yaşındaki teknik adam bu ayın başında City'den daha iyi bir kulüp bulmasının zor olduğunu söylemişti. Guardiola'nın maaşının yıllık 20 milyon Pound olacağı bildirildi.



Manchester City ile 4 Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Federasyon Kupası, 4 Lig Kupası sevinci yaşayan Guardiola, geçen yıl da Maviler'le Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış ancak Chelsea'ye kaybetmişti.



Guardiola'nın yeni dönemde kadroyu güçlendirmesi bekleniyor. Halihazırda ligde Arsenal'in beş puan gerisindeki Manchester City'de orta sahanın vaz geçilmezi Kevin De Bruyne, önümüzdeki Haziran ayında 32 yaşına girecek. City'nin ara transferde takviye yapmayacağını söyleyen Guardiola'nın Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak istediği bildirildi. İngiltere'nin açılmış maçında İran'ı 6-2 yendiği maçta göz dolduran Belingham için Guardiola, daha önce övücü açıklamalar yapmıştı.

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23/11/2022 09:57