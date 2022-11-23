Uruguay ile Güney Kore, Dünya Kupası'nda 3. randevuda

Education City Stadı'nda yarın oynanacak H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip olacak.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.

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23/11/2022 10:00