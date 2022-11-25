Uruguay'da 20 yıl sonra bir ilk! Muslera yerini eski Sivassporluya kaptırdı

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip oldu.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer aldı. Üç isim de maça yedek başladı.

20 YIL SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; 36 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerine Uruguay'da kaleci Sergio Rochet 11'de başladı. Uruguay, Haziran 2002'den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçının ilk 11'inde Fernando Muslera dışında bir kaleci kullanacak.

Muslera'dan kaleyi devralan Sergio Rochet, daha önce 2017-18 sezonunda Sivasspor forması giydi. Kırmızı Beyazlılar ile 15 maça çıkan 29 yaşındaki file bekçisi daha sonra ülkesinin Nacional takımına transfer oldu.

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25/11/2022 10:32