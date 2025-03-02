Uruguay'da devlet başkanı seçilen Orsi, yemin ederek göreve başladı

Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Yamandu Orsi, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Montevideo'daki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen devir teslim töreninde Orsi, başkanlık kuşağını önceki Devlet Başkanı Luis Lacalle'nin elinde aldı.

Törenin ardından Yasama Sarayı'na davet edilen Orsi, yüzlerce davetlinin katıldığı törenle yemin ederek 2030 yılına kadar Uruguay devlet başkanlığını üstlendi.

Buradaki konuşmasında seleflerine teşekkür eden Orsi, "Burası siyasi partilerin, iktidar değişimlerinin ve anlaşmaların ülkesidir. Güven, demokrasinin işleyişinde merkezi bir unsurdur ve biz de bu anlayışı sürdüreceğiz. Uruguay, yılmadan çalışmaya devam edecek." dedi.

Uruguay'ın demokrasiye kavuşana kadar ciddi siyasi baskılar ve acılar yaşadığını hatırlatan Orsi, "O dönemin etkileri hala hissediliyor. Bu nedenle özgürlüğe, hakikate ve adalete olan bağlılığımızı korumak hem adil hem de zorunludur." ifadesini kullandı.

Ülkenin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlara değinen Orsi, şöyle konuştu:

"İnsani duygular, çözüm arayışlarımızın temelini oluşturacak. Kamu hizmeti anlayışımız, halkımızın her derdini ve ihtiyacını dinlemek üzerine kurulu olacak. Farklı düşünenleri anlamaya çalışacağız. Demokrasi, ancak kurumlar güçlü olduğunda, adalet herkes için eşit sağlandığında ve kuvvetler ayrılığı ilkesi titizlikle korunduğunda sağlıklı olabilir."

Uruguay tarihinin üçüncü solcu lideri olan Orsi, seçim sürecinde ülkenin eski devlet başkanı Jose Mujica'dan büyük destek gördü.

Orsi'nin yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ve çok sayıda ülkeden temsilci katıldı.