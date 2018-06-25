Uruguay'dan Rusya'ya farklı tarife

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu son maçında Uruguay ev sahibi Rusya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.

A Grubu'nda ilk iki maç sonucunda son 16 turuna kalmayı garantileyen Uruguay ile Rusya liderlik mücadelesi için karşı karşıya deldi. Samara Arena'da Senegalli hakem Malang Diedhiou'nun yönettiği mücadelede Uruguay ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarının son dakikasında fileleri bir kez daha havalandıran Uruguay sahadan 3-0 üstün ayrıldı.

Uruguay'a grup liderliğini getiren golleri; 10. dakikada Luis Suarez, 23. dakikada kendi kalesine Denis Cheryshev ve 90. dakikada Edinson Cavani attı. Mücadelenin 36. dakikasında Igor Smolnikov ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Uruguay A Grubu'nu 9 puanla lider olarak tamamladı. Ev sahibi Rusya ise 6 puanla grubu ikinci bitirdi.

Rusya, kupanın açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0, ikinci maçında ise Mısır'ı 3-1 mağlup etmişti. İlk maçında Mısır'ı 1-0'la geçen Uruguay ise Suudi Arabistan'ı yine aynı skorla yenmişti.