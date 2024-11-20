Ürün Solyalı’dan, Çeler’in CTP’ye yönelik suçlamasına sert tepki: Ağır ithamlar ispatlanmazsa özür bekliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Başkanlığı seçimleri sürecinde ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Özellikle TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in dile getirdiği “CTP’nin iktidara oy verdiği” yönündeki açıklamaları kabul edilemez bulduklarını belirten Solyalı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ispatlanmadığı takdirde özür beklediklerini ifade etti.

"ORTAYA ATILAN İDDİALARIN MATEMATİĞİ VE KİMYASI TUTMUYOR"

Solyalı, bir televizyon programında dile getirilen iddiaların temelsiz olduğunu belirtti:

"19 milletvekilimiz var, bir kişi yurtdışındaydı. 18 milletvekilimizin oyu bellidir. 21 'ret' oyu çıkmıştır ve bu, CTP’nin pozisyonunu açıkça ortaya koymaktadır. İddia edilen sayıların ne matematiği tutar ne de kimyası. Bu ağır ithamları kesinlikle kabul etmiyoruz."

"REKLAM KOKAN AÇIKLAMALAR"

Söz konusu iddiaların tamamen karalamaya yönelik olduğunu belirten Solyalı, "Bu tür reklam kokan açıklamaları kendimize yakıştırmıyoruz. CTP olarak, gerek TDP gerekse diğer partilerle süreçte sürekli iletişim halinde olduk. Ancak bu tür asılsız suçlamalar, yapılan iş birliği ve mücadelenin ruhuna aykırıdır" dedi.

"SİYASİ AHLAK TARTIŞMASI"

Meclis Başkanlığı seçiminde Ziya Öztürkler’in istifa edip tekrar aday olmasını da eleştiren Solyalı, bu durumu siyasi ahlak ve etik eksikliği olarak nitelendirdi:

"İç tüzükte tekrar adaylıkla ilgili bir engel yok, ama bu tamamen bir siyasi ahlak meselesidir. Ben kaybetseydim, tekrar aday olmazdım. Ancak Ziya Bey, kaybettiği halde tekrar aday olmayı tercih etti. Bu, onun bileceği bir iştir."

"VATANDAŞ VE SİVİL TOPLUMUN KATKISI BÜYÜK OLDU"

Seçim sürecinde toplumun ve sivil toplum örgütlerinin baskısının büyük bir rol oynadığını vurgulayan Solyalı, hükümetin bu baskılara direnemediğini ve sonunda geri adım attığını söyledi:

"Vatandaş sosyal medya üzerinden destek verdi, sivil toplum örgütleri ciddi katkılar koydu. Bu baskılar sonucunda iktidar ve aday geri adım atmak zorunda kaldı. Bu süreçte CTP olarak tüm iddialarımızın arkasındayız ve doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

"AĞIR İTHAMLAR İSPATLANMALI"

Solyalı, son olarak muhalefet liderine çağrıda bulunarak, ortaya atılan ağır ithamların ispatlanmasını ya da özür dilenmesini beklediklerini ifade etti:

"Bu kadar ağır bir itham kabul edilemez. İspatlanmadığı takdirde, bu iddiayı ortaya atan kişiden özür bekliyoruz."

Meclis Başkanlığı seçimleri sürecinde yaşanan bu tartışmalar, ülkedeki siyasi atmosferin ne kadar gergin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.