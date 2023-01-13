Usain Bolt'a ait hesaptan milyonlarca dolar kayboldu

Bolt'un menajeri Nugent Walker, Jamaika Mali Soruşturma Birimi ve Mali Hizmetler Komisyonu'nun yatırım şirketi Stocks and Securities Limited'deki (SSL) davayı incelediğini söyledi.

Walker, Bolt'un SSL'deki hesaplarında tutarsızlıklar gibi görünen şeyleri ilk olarak Çarşamba günü fark ettiğini söyledi.

"Bunun temeline inmek için ilgili tüm adımlar atıldı" dedi ve devam eden soruşturma nedeniyle söz konusu meblağları açıklayamayacağını söyledi.

Bolt, tüm zamanların en büyük atletlerinden biri olarak kabul ediliyor ve 100m, 200m ve 4x100m bayrak yarışlarında dünya rekorlarının sahibi.

36 yaşındaki oyuncu 2017'de emekli oldu ve bir dizi kazançlı sponsorluk anlaşmasına sahip.

Yalnızca 2016'da sponsorluk, para ödülü ve katılım ücretlerinden 33 milyon dolar kazandı ve bu onu dünyanın en çok kazanan atlet yaptı.

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13/01/2023 08:24