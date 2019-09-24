HABER KIBRIS

ad

Usame Bin Ladin oyuncağı ortalığı karıştırdı

Rusya’da bir oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine, oyuncak mağazadan kaldırıldı

ads
24/09/2019

ads
Usame Bin Ladin oyuncağı ortalığı karıştırdı

Rusya'nın Stavropol kentindeki oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağı tepki çekti. Rus medyası, Usame bin Ladin’in, elinde Kalaşnikof tipi bir makineli tüfekle duran oyuncak figürünün, mağazadan kaldırıldığını duyurdu.

Müşteriler, yerel medyaya yaptığı açıklamada, figürü gördüklerinde şok olduklarını ve böyle bir oyuncağın, çocukların sıklıkla ziyaret ettiği bir mağazaya ait olmadığını belirtti.

24/09/2019 12:34

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Usame Bin Ladin oyuncağı ortalığı karıştırdı, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.