Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

Bütçe üzerine söz alan CTP milletvekili Sıla Usar, bakanlığın sosyal hizmetler kaleminde önemli bir artış görülmediğini söyledi.

Yoksullukla ilgili konuşan Usar, “Bizim yoksullukla mücadele etmemiz gerek. İnsanlar yoksullaştıktan sonra bir takım yardımlar yapmak doğru bir politika değil. Bu insanların eğitimlerine ve mesleklerini yapabilmelerine önem vermeliyiz” dedi.

Yoksul insanların sağlıkta ve çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara da değinen Usar, Dünya Bankası’nın Kıbrıs Türk toplumunun yoksulluğunu yüzde 22,2 olarak açıkladığını söyledi.

Sıla Usar, “Bu ülkede her 5 kişiden biri yoksul. Gelir eşitsizliği bu ülkenin en önemli sorunu. Makas giderek açılıyor. Yoksulluk da bir şiddettir. Yoksulluğa karşı mücadele etmeliyiz. Bütçedeki artış, engellilere, çocuklara, yoksullara ve kadınlara dokunacak gibi değil” dedi.

Usar, sosyal yardım programlarına daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayarak, yoksulluk sınırının ölçümü konusunda çalışma yapılması gerektiğini de söyledi.

Genel Sağlık Sigortası konusunda da konuşan, bu sistemin felsefesine hem kişi hem de parti olarak desek beyan eden Usar, bu konuda bazı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Sağlık Bakanlığı’na olan borcu ödemediğini belirten Usar, “Bence sağlıktaki alt yapı eksikliğinin temelinde bu sorun yatıyor” dedi.

Usar, sigortaların güçlendirilmesi, özel ve kamu sağlık merkezlerine ödeme yaparken zorlanmaması gerektiğini belirtti.

Sıla Usar, kamu sağlık merkezlerinin güçlü olması, özelle rekabet edebilir durumda olması gerektiğini belirtti.

17/12/2019 18:41