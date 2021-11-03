Usar: İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı var, hastanelerde hizmetler durdu

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Avrupa Birliği’nden (AB) ve Türkiye’den aşı gelmediğine dikkat çekerek, bu konuda adım atılması gerektiğini vurguladı.

Sinovac aşısının etki süresinin az olduğuna bu nedenle başka aşılara yönelmek gerektiğine, aşı oranı artmazsa turizmde ve yükseköğretimde sorun yaşanacağına dikkat çeken İncirli, “Aşı bulmayan ve Türkiye’ye derdini anlatamayan bir hükümet var. Süreçler doğru yönetilmedi” dedi.

Ülkede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği olduğuna dikkat çeken İncirli, hastanelerde hizmetlerin durduğunu kaydetti.

Devlet bu hizmetleri sunmazsa halkın bunları cebinden ödemek zorunda kaldığına işaret eden İncirli, “üstelik aşı ve bazı ilaçlar para ile de bulunamıyor” diye konuştu.

Sıla Usar İncirli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Yeni başkan seçilmekle aklanmadılar”

UBP kurultayını değerlendiren İncirli, “Ülkede bekleyen birçok sorun var, ‘kurultay bitsin sorunlara eğileceğiz’ demek yanlıştır. Ülke meselelerinin önüne kurultay konulamaz. Kurultay UBP’nin sorunu olarak kalmalıdır. Yeni başkan seçilince zem zem suyu ile yıkanmış mı olacaklar? Birçok konuda başarısız bir hükümet dönemi geçirildi. Yeni başkan seçilmekle aklanmadılar” dedi.

“İki devlet söylemi aşı gelmesini etkiledi”

Ülkede pandemi, ekonomik kriz, yoksulluk ve işsizlik varken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurtdışı seyahatlerine gitmesini eleştiren İncirli, “Tatar, ülke meseleleriyle ilgilenmiyor. İki devlet söylemiyle sorunlar yaşıyoruz. Aşı sorunu da buna bağlıdır. Yıllarca Federasyon savunduğumuz için ülkeye aşı geldi” diye konuştu.

“Sinovac aşısının etkisi az, başka aşı kullanılmalı”

AB’den ve Türkiye’den aşı gelmediğine dikkat çeken İncirli, “Sinovac aşısının etki süresi azdır bu nedenle başka aşılara yönelmek gerekiyor. Aşı oranı artmazsa turizmde sorun yaşanacak. Turistler aşı oranı yeterli değilse turist gelmek istemez. Aşı bulmayan ve Türkiye’ye derdini anlatamayan bir hükümet var. Süreçler doğru yönetilmedi. 50 bin Astra Zeneca aşısı geri gönderildi” ifadelerini kullandı.

“Daha çok test yapılmasını önerdik dinletemedik”

UBP’nin hükümette olduğu iki dönemde de ekonomiyi sürdürebilmek için gerekli adımların atılmadığını savunan İncirli, “UBP-HP Hükümeti döneminde ağır bir kısıtlama geçirdik. İlk dalgada 2 ay kapandık çünkü iki ay sonra salgının biteceğini düşünüyorlardı. Daha çok test yapılmasını önerdik, dinletemedik. En azından içte açılım yapılabilirdi. Geleceği düşünerek hareket etmediler” dedi.

“Erken seçime en hızlı bir şekilde götürecek bir çözüm bulunmalı”

Yeni kurulacak hükümete destek verilmesi konusunda konuşan İncirli, “Erken seçime en hızlı bir şekilde götürecek bir çözüm bulunmalı. Ülkenin ilerlemesini sağlamak için bir çözüm üretilmeli gerekiyor erken seçim olmak zorundadır. Yürümeyen Saner Hükümetinin istifa etmesi ile ilgili CTP çağrı yapıyordu. Faiz Sucuoğlu Hükümet kuracaksa erken seçim hükümeti kurmalıdır ve en erken zamanda seçime gidilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Halkın olduğu mecliste yokturlar”

Meclisi kapatamayan ve açamayan bir hükümet olduğuna vurgu yapan İncirli, “Halkın olduğu mecliste yokturlar. Halkın kurumları meclis ve cumhurbaşkanlığıdır ancak buralarda yokturlar” diye ifade etti.

“Aşı konusunda bilerek adım atmadılar”

Hükümetin kurultay işiyle ilgilendiğini ve aşı konusunda adım atmadığını savunan İncirli, “Bilerek aşı konusunda adım atmadılar. Aşı olmak istemeyen, tereddüt eden kişilerle ve aşı karşıtlarıyla mücadele edemediler. Aşıya teşvik konusunda adım atmadılar. 2 doz Sinovak üzerine bir doz Biotentech 3’üncü doz aşı olmuyor. 2’nci doz Biontech olursa aşılama tamamlanıyor. Kafalarında kurultay vardı, bu nedenle aşı işini savsakladılar. Aşıyı çözmezsek, turizm ve yükseköğrenimde sorun yaşayacağız. Ekonominin çarklarını döndüremeyeceğiz” dedi.

“Hastanelerde hizmetler durmuş vaziyette”

Ülkede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği olduğuna dikkat çeken İncirli, “Hastanelerde hizmetler durmuş vaziyette. Devlet bu hizmetleri sunmazsa halk cebinden öder. Aşı ve bazı ilaçlar para ile de bulunamıyor” şeklinde konuştu.

“Koronavirüs geçiren hastaların sağlık sorunları bitmiyor”

Covid-19 ve ani ölümlerle ilgili halkın endişeli olması hakkında konuşan İncirli, “Bilim üzerinden konuşmalıyız. Başka hastalığı olan insanlar pandemi nedeniyle hastaneye gitmekte çekinmiş olabilir. Covid’e yakalanan hastalar, Covid öncesine geri dönmeyebilir. Sadece akciğer değil başka organlara da etki edebiliyor. Yeni oluşan post Covid hasta grupları eklenebilir. Bunun için bütçe ve ekip oluşturmalı” dedi.

“Tatar, düşünerek konuşmuyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’de yaptığı ziyaretlerde federasyon savunanları kötüleyen, dışlayan açıklamalarından bahseden İncirli, “Tatar, düşünerek konuşmuyor, refleksle hareket edip cevap veriyor” diye konuştu.

“Kurultaya müdahaleye karşı durduklarına inanmıyorum”

Türkiye’nin desteklediği söylenen bir adayın değil, Faiz Sucuoğlu’nun kazanmasıyla Türkiye’ye karşı durulduğu ile ilgili gelen bir izleyici sorusunu yanıtlayan İncirli, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ve başka seçimlerde Türkiye’nin müdahale etmesine ses çıkarmayacaklar ancak kendi kurultaylarına müdahaleye refleks gösterecekler, ben buna inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“Video ile insanları ağına düşüren şebeke var”

Saner’in ortaya çıkan video skandalı konusunda çok büyük üzüntü duyduğunu anlatan İncirli, “Özel hayatın gizliliği ile ilgili yasal düzenlemeyi CTP yaptı. Haksız eleştiriler yapıldı ama şimdi ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Siyasilerin tehdit edildiği videolar dışında şu anda vatandaşları tehdit eden bir şebeke var, insanları ağına düşürüp kazanç elde etmek istiyor” dedi.

“Yasadışı iş yapanlarla hareket edilmemeli”

Devlet işleri yapılırken, yasadışı iş yapan kişilerle hareket edilmemesi gerektiğine işaret eden İncirli, “Kara para aklama ve kayıt dışı ekonomi konusunda baş edemeyen ülkelerde kurumlar zayıflar ve ülkeler kendi ayakları üzerinde duramaz. CTP olarak kayıt dışı ekonomi ve dış yardımlar konusunda paneller yaptık. Dış yardımlar AB’den ve Türkiye’den geliyor ancak Türkiye’den gelen yardımların bir kısmı ihtiyaca göre belirlenmiyor ve doğru bir şekilde yönetilmiyor” diye konuştu.

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03/11/2021 14:51