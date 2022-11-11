Usar İncirli: Lefkoşalı, harcanan her bir kuruşu takip edebilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, işçi güvenliğinin kendilerine ait olacağını, Belediye Personel Yasası’nın güncellenmesi ve yasaya bağlı sınav tüzüğünün çalışması hedefleri bulunduğunu söyledi. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret eden LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, sendika yöneticileriyle görüş alış verişinde bulundu. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ile Mağusa milletvekili Erkut Şahali de eşlik etti. Belediyelerin azaltılmasına sebep olan yasaya ilişkin görüşlerini aktaran Sıla Usar İncirli, gayri meşru hükümetin ‘yerel yönetimler reformu’ adı altında hukuk dışı ve sürdürülebilir olmayan işler yaptığını belirtti. Bu yasadan kaynaklı olarak çalışanlar ve halk açısından yaşanacak sorunların farkında olduklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, “Bütün bunlarla mücadele etmek için partimiz de biz de buradayız” dedi. Lefkoşa’nın şu an atıl bir şehir görüntüsünde olduğunu işaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da trafiğin can sıkıcı bir halde olduğunu, kaldırımların ise insanların rahatça yürüyebileceği bir alan olmadığını, ancak tüm bunları düzeltmek için yola çıktıklarını ifade etti.

“İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÇOK DİKKATLİ DAVRANACAĞIZ”

Kol gücüyle çalışan yüzlerce belediye emekçisi olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, bu konuda sorunları minimal seviyeye indirgemek için çalışacaklarının sözünü verdi. İşçilerin iş güvenliklerinin sağlanmasından giydikleri kıyafetlere kadar alınması gereken tüm tedbirlerde son derece dikkatli davranacaklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nde çalışan her işçinin iş güvenliği bize emanet olacak” dedi. Belediyenin mali yapısını güçlendirmek için AB fonlarından faydalanacaklarını ve uluslararası hibelere başvuracaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, Türkiye’deki yerel yönetimlerle işbirliği yapacaklarını, güneydeki Lefkoşa Belediyesi’yle de yakın temasta olacaklarını belirtti.

“LEFKOŞALI, HARCANAN HER BİR KURUŞU TAKİP EDECEK”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mali durumunu güçlendirmek için yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını aktaran Sıla Usar İncirli, “Harcanan her bir kuruşun şeffaf bir şekilde Lefkoşa halkı tarafından takip edilmesini sağlayacağız. Devlet katkısı olacak ama gelirlerin artırılması için çok önemli çalışmalarımız var, bunları da tamamladık” dedi. Lefkoşa’nın muhteşem bir kültürel ve tarihsel mirası olduğunu ve bunun öne çıkarılmasını sağlayacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, “Bize göre şu andaki geçiş noktaları yeterli değil. Bizim birleşmiş bir Lefkoşa hedefimiz vardır. Bunun için geçiş noktalarının sayısını artırmamız lazım. Bunun bize sosyal ekonomik ve siyasal faydaları da olacak” şeklinde konuştu. Mia Milia Kapısı’nın açılmasının trafiği de rahatlatacağına dikkat çeken Sıla Usar İncirli, bu konunun gündemlerinde olacağını dile getirdi.

AŞAM: REFORM ADI ALTINDAKİ YASA KAOSTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Görüşmede söz alan Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, gayri meşru hükümetin reform adı altında bir yasa geçirdiğini ancak bu yasanın kaostan başka bir şey yaratmayacağını söyledi. İntibaklarda çıkacak olan kaosun yerel yönetimlerin çöküşüne sebep olacağını dile getiren Aşam, bu yasanın seçim kazanma gailesiyle yapıldığını ifade etti. Belediyelerin içerisinde demokratik yapıların oluşmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Koral Aşan, seçimlerde Sıla Usar İncirli’ye başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

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11/11/2022 12:03