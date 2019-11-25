CTP milletvekili Sıla Usar, 25 Kasım’ın kadına şiddete karşı ses yükseltildiği ve dayanışmanın ve farkındalığın artırıldığı bir gün olduğunu söyledi. Usar, “Kadına şiddet artmıyor. Kadına şiddet görünür hale geliyor” dedi.

KKTC’de 10 yılda 20 kadının cinayete kurban gittiğini anımsatan Usar, “Polis, intihar gibi, kaza gibi beklenmedik her kadın ölümünün ardında gizli bir şiddet olup olmadığını araştırmak durumundadır. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Ülkede kadın sığınma evinin bir tane olduğuna dikkat çeken Usar, “Kadınların şiddete maruz kaldığında gideceği yer yok. Ve unutmamalıyız ki şiddeti sadece kadın değil çocuklar da görüyor. Devlet sığınma evleri konusunda çalışma başlatmalı. Devlete saygınlık yurttaşların fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı hareketlerle sağlanamaz” dedi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bütçesinin ve personelinin yetersizliğine işaret eden Usar, Cinsiyet odak noktaları, şiddeti önleme merkezleri yapılabileceğini, bunların zor olmadığını, Toplumsal Eşitliği Dairesi’ni güçlenmesi için CTP olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Şiddeti önlemek için kadınları güçlendirmek gerektiğini de vurgulayan Usar, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın meselesi değil. Bunu toplum olarak ilke edinmeliyiz yoksa kadına şiddet engellemez” dedi.

25/11/2019 20:04