USB adaptörler tarih oluyor

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Life Solutions Türkiye, Viko markalı 2 USB’li topraklı prizi tüketicinin beğenisine sundu. Bu yeni ürün ile cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazlar artık adaptör kullanılmadan şarj edilebiliyor.

Panasonic Life Solutions Türkiye’nin yeni ürünü Viko markalı 2 USB’li topraklı priz hayatı kolaylaştırıyor. Ürünün USB özelliğiyle birlikte cep telefonu ve tablet gibi taşınabilir elektronik cihazlar adaptöre ihtiyaç duymaksızın sarj edilebiliyor. Ürün; Viko’nun Karre, Meridian, Novella ve Trenda serileri içerisinde yer alarak dekorasyon tercihlerine de uyum sağlıyor.

Pandemi döneminde evlere taşınan çalışma ortamlarında ihtiyaç duyulan bu özellik ile kullanıcıların yaşam alanlarındaki konfor artıyor, elektronik eşyalar daha verimli kullanılabiliyor.

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22/06/2021 13:31