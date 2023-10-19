Üst düzey Pentagon yetkilisi, her ay yüzlerce UFO ihbarı aldıklarını belirtti

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey yetkili, hükümetin "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) olarak adlandırdığı "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) dair her ay yüzlerce ihbar aldıklarını söyledi.

Pentagona bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Direktörü Sean Kirkpatrick, halk tarafından kendilerine bildirilen UFO ihbarlarına dair CNN'e açıklama yaptı.

UFO'lara ilişkin gelen ihbarların, geçen seneye kıyasla daha çok arttığını ve yılın ilk 4 ayında yaklaşık 800 ihbar aldıklarını aktaran Kirkpatrick, gelecek günlerde bu sayının daha da artacağı tahmininde bulundu.

Kirkpatrick, ihbarların neredeyse hepsinin "havada gözlemlenen bir cisme ait olduğunu" kaydederek, yalnızca bir tanesinin denizde görüldüğü bilgisini paylaştı.

Bu ihbarların büyük çoğunluğunun yüksek ihtimalle balon veya dron gibi objeler olduğunu ancak bazılarının "ABD'yi gözetlemeye çalışan düşmanlara ait olabileceğini" vurgulayan Kirkpatrick, "Yabancı faaliyetlerle ilişkilendirilebilecek endişe verici bazı göstergeler var ve bunları detaylı şekilde araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Halk arasında UFO'lara ilişkin söylentilere de değinen Kirkpatrick, "Bunların dünya dışı olduklarına ilişkin hiçbir kanıt yok." değerlendirmesine bulundu.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı (ODNI) ve Pentagonun dün ortaklaşa yayımladığı raporda, UFO'ların uçuş güvenliğine bir risk oluşturduğu belirtilmişti.

Raporda, söz konusu şikayetlerin hiçbirinin yabancı faaliyetlerle ilişkilendirilmediği ancak soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.

- ABD Kongresinde UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturum

ABD Kongresinde, 26 Temmuz'da UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda, daha önce ABD ordusunda görev alan 3 istihbarat yetkilisi dinlenmişti.

Oturumda, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğu", UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığı, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğü ileri sürülmüştü.