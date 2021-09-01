Üst Komite haftalık raporu yayımlandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 25.08.2021 – 31.08.2021 tarihleri arası haftalık Covid-19 salgın raporunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’na göre, bir haftada 1110 vaka tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti. Haftalık rapora göre, en fazla vaka 40 yaş altında görülüyor. 30 - 39 yaş arasında 287 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 20-29 yaş arası 248 kişi takip etti. En az vaka ise 70 yaş üzerinde tespit edildi. bir haftada 70 yaş üzeri 33 kişi hastalığa yakalandı.

İşte raporun detayları:

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01/09/2021 15:49