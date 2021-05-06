Üst Koordinasyon Kurulu Toplandı

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Dün gerçekleşen toplantıda, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrı resmi Kıbrıs toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, iki oturumda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar katıldı.

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06/05/2021 15:46