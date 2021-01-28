Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Ülke gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, özellikle pandemi ve aşı süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İki oturumda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı katıldı.

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28/01/2021 19:41