Üst Kurul'dan Lefkoşa ve Girne için 'tam kapanma' önerisi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Lefkoşa ve Girne’de yarın gece yarısından başlamak kaydıyla “tam kapanma” önerdi.

Vaka sayısının 30’un üzerine çıkması, hastene yükünün çoğalması ve hasteneye gelen hastaların süreci daha ağır geçirmesi Can kayıplarının da artmasına neden oldu. Sağlık Üst Kurulu kararları alarak Sağlık Bakanı’na iletti ve resmî gazetede yayınlanmasını talep etti. Başbakan Ersan Saner’in Girne konusunda kapanmaya itiraz etmediği, Lefkoşa konusunda teraddüt yaşadığı öğrenildi. Karar resmî gazetede yayınlanmasının ardından yarın akşamdan itibaren yürürlüğe girebilir. İşte alınan ve kamuoyuna sızan kararlar

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25/01/2021 20:48