Üst üste 5 kez en mutlu ülke seçilen Finlandiya'nın sırrı ne?

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın her yıl yayımladığı Dünyanın En Mutlu Ülkeleri raporunda son 5 senede üst üste ilk sırada yer alan Finlandiya'nın sırrı ne?

Kendisine bu sorunun sık sık yöneltildiğini söyleyen Fin felsefeci Frank Martela "Şu üç davranışı hiç sergilemiyoruz" dedi:

"Kendimizi komşularımızla kıyaslamıyoruz"

Felsefeci, Fin şair Eino Leino'nun şu anlama gelen satırlarını hatırlattı:

Mutluluğunuzu kıyaslamayın ya da bununla övünmeyin.

İskandinav ülkesinde yaşayanların, özellikle maddiyat ve zenginlik konusunda bu tavsiyeye uyduğunu belirten Martela, bir anısını anlattı:

Bir keresinde Finlandiya'nın en zengin adamlarından biriyle karşılaşmıştım. Çocuğunu bebek arabasında tramvay istasyonuna götürüyordu. Kendine pahalı bir araba satın alabilir ya da şoför tutabilirdi ama toplu taşımayı tercih etmişti.

Psikoloji üzerine de araştırmalar yürüten uzman, "Başarılı görünmeye daha az, sizi mutlu eden şeylere daha çok odaklanın. Gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemek" dedi.

"Doğanın faydalarını görmezden gelmiyoruz"

Finlandiya'da iki sene önce yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 87'si doğanın iç huzur, enerji ve rahatlama sağladığını söylemişti.

Martela pek çok çalışanın 4 haftalık yaz tatili hakkını kırsal kesimlere gidip kendisini doğaya bırakarak kullandığını kaydetti. Finlandiya'daki kentlerin çoğunda doğaya erişimin kolay olduğunu da vurgulayan felsefeci, şu tavsiyeyi verdi:

Doğada zaman geçirmek zindelik sağlıyor ve mutluluğa iyi geliyor… Evinize sadece birkaç bitki satın alarak bile olsa hayatınıza biraz yeşillik katmanın yollarını bulun.

"Toplumdaki güven çemberini bozmuyoruz

2016'da yayımlanan bir araştırma, bir ülkede güven düzeyi ne kadar yüksekse yurttaşların o kadar mutlu olduğunu göstermişti. Başkent Helsinki'de geçen sene yapılan bir deneyde, 12 kayıp cüzdandan 11'i sahibine iade edilmişti.

Martela ülkede halkın birbirine güvendiğini ve dürüstlüğe değer verdiğini ifade etti:

Dizüstü bilgisayarınızı bir kütüphanede unutursanız veya telefonunuzu trende kaybederseniz, onu geri alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Felsefeci, tanımadığınız kişiler için kapıları açmak ya da toplu taşımada yer vermek gibi küçük eylemlerle bile toplumda güven duygusu yaratılabileceğini savundu.

Birleşmiş Milletler’in yayımladığı son raporda Finlandiya’yı diğer İskandinav ülkeleri izledi. Danimarka ikinci, İzlanda üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki raporda 104. sırada yer alan Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 112. oldu.

Independent Türkçe, CNBC, Euronews Türkçe

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07/01/2023 22:19