Usta Gazeteci Bilbay Eminoğlu unutulmadı

İZ BIRAKANLAR / Gülten Özyakup SEZGİN

Kıbrıs Türk basınına 50 yılı aşkın süre hizmet veren, gazetecilik mesleğinin duayenlerinden ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği kurucularından usta bir isim…

Bilbay Eminoğlu

Makarios’un başlarına ödül koyduğu gazetecilerden… Mücadele yıllarında bulunup tutuklanmaları için Makarios’un başlarına ödül koyduğu gazetecilerden biri olan Bilbay Eminoğlu, ölümün soğukluğunu hissettiği onlarca olay yaşadı. 1960’lı yıllarda Bozkurt Gazetesi’nde “foto Bilbay” olarak ün yapan Eminoğlu, iyi gazeteci olmanın formülünün “bayram tatili yapmamak, saate bakmamak, ekmek parasına razı olmak, gece uyurken kalkabileceğini göze almak” gibi şartlarla açıklıyordu.

Lefke’de 1938 yılında dünyaya gelen, yaşamının neredeyse tamamına yakınını Lefkoşa’da geçiren ve sekiz çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Bilbay Eminoğlu, 50 yılını Kıbrıs Türk basınına adayan usta bir isim.

Çeşitli yayın organlarında her mevkide görev yapan, kibarlığı ve dürüstlüğünün yanında, çalışkanlığıyla da yeni nesillere örnek gazeteci olan Eminoğlu, çevre sorunlarına duyarlı, insan haklarına tutkun Kıbrıs’a aşık ama en önemlisi başkent Lefkoşa’ya sevdalı bir kişiydi.

1960’lı yıllarda Bozkurt Gazetesi’nde “foto Bilbay” olarak ün yapan Eminoğlu, iyi gazeteci olmanın formülünün “bayram tatili yapmamak, saate bakmamak, ekmek parasına razı olmak, gece uyurken kalkabileceğini göze almak” gibi şartlarla açıklıyordu.

Mücadele yıllarında bulunup tutuklanmaları için Makarios’un başlarına ödül koyduğu gazetecilerden biri olan Bilbay Eminoğlu, ölümün soğukluğunu hissettiği onlarca olay yaşadı.

1974’te şehitlerin fotoğraflarını çekmek gibi zor bir görevi üstlenen Eminoğlu, etrafındaki onlarca gazetecinin Bilbay ağabeyiydi.

1938 yılında Lefke’de doğan Bilbay Eminoğlu, polis babasının ısrarıyla iyi İngilizce öğrenebilmesi için Terra Santa Kolej’de eğitim aldı.

Çok iyi derecede İngilizce ve Rumca öğrenerek bu okuldan başarıyla mezun olan Bilbay Eminoğlu, Cyprus Airways’te kısa süre kabin amiri olarak görev yaptıktan sonra, açılan polislik sınavını birincilikle kazanarak İngiliz Sömürge Dönemi’nde, polis harekat merkezinde görev yaptı.

Rüyalarını gazetecilik süslediği için Kemal Aşık ve Arif Terzioğlu’nun TAK’ta çalışması için yaptığı teklifleri, Enformasyon Dairesi’nden gelen talepleri reddeden Eminoğlu, 1960’tan itibaren Bozkurt gazetesinde çalışmaya başladı.

Gençlik yıllarında, motosikletiyle adanın neresinde olay varsa oraya giden Eminoğlu, ilk çektiği fotoğrafı da hep hatırlıyordu. Yenicami İlkokulu’ndaki resim sergisinin fotoğrafı için “Hiçbir şey ifade etmiyordu ama ertesi gün Bozkurt gazetesindeki fotoğrafın altında ‘Foto Bilbay’ kelimelerini görmek bana dünyayı unutturdu” demişti.

38 yaşındayken evlendiği Aysel Hanım’la Özlem adlı kızı ve Özden adlı oğlu bulunan Bilbay Eminoğlu, Bozkurt’ta gazeteciliğin her alanında çalıştı. Resim yeteneği de olan Eminoğlu, grafikleriyle de gazeteye katkı koydu. Tekin Yüksel, Osman Türkay, Ahmet Tolgay gibi kişilerle birlikte çalışan Bilbay Eminoğlu, 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerindeki katliamları da haberci olarak izledi.

Toplu mezarlar açılırken oradaydı

Köylerin boşaldığı haberini alarak gittiğinde çektiği fotoğrafları ertesi gün “3 köyün halkı meydanda yok” diye sekiz sütuna manşet yaptıklarını ve ertesi gün katliam fotoğrafları çektiğini bir söyleşisinde anlatan Eminoğlu, “Toplu mezarlar açılırken oradaydım. Gün boyu kaldım. Dehşet verici yüzlerce fotoğraf çektim. Bunları Türkiye’ye ve dünyaya gönderdik” demişti.

Gazeteci Bilbay Eminoğlu, 15 Temmuz 1974 darbesi sırasında Makarios’un görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı sarayı yanarken fotoğraf çekmiş; Yiğitler Burcu’ndan sürünerek inip eski Rus tankını görüntülemişti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin ve Gazeteciler Birliği’nin kurucuları arasında yer alan, asbaşkanlık, genel sekreterlik gibi görevlerde bulunan Bilbay Eminoğlu, 1984’te çalışmaya başladığı BRTK’dan 1999’da emekli oldu ve bir süre de sözleşmeli çalıştı. Meslek hayatında birçok ülkeyi gezme fırsatı bulan Bilbay Eminoğlu’nun en ilginç bulduğu haberlerinden biri de 1960’lı yıllarda Kaymaklı’da Nuray adlı bir kızın bir gece yatıp sabah kalkınca Türkçeyi unutması ve sadece İngilizce konuşmaya başlamasıydı. Bunu her fırsatta anlatırdı.

Bilbay Eminoğlu, Akıncılar’da hasta bir bebeği hastaneye yetiştiren ve daha sonra bebeğe adının verildiğini öğrendiğini söylerken, bunun ne kadar onur ve vicdani rahatlık veren bir şey olabileceğini de anılarında hep dile getiriyordu.

Ödülleri çok fazla

Eminoğlu’nun yüzden fazla ödülü, 50’den fazla da basın kartı bulunmaktaydı.

Kıbrıs Türk basınının ilk profesyonel fotoğraf muhabiri, ülkemizin ilk magazin habercisi, serigrafi baskıyı ilk olarak Kıbrıs’ta buluşturan isim olan Eminoğlu, modern gazete baskıcılığını körükleyen kişi, yazılı medya ve özel reklamcılığın gelişmesine öncü olan bir isim. Kıbrıs’ın ilk kabin amirlerinden Eminoğlu, Kıbrıs Türk sinema tarihinde yabancı filmlerin ilk Türkçe altyazı tekniğini uyguladı.

Bilbay Eminoğlu, Kasım 2013 tarihinde vefat etti.

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07/11/2022 10:15