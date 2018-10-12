Usta gazeteciden hükümete bilgi sitemi

Usta gazeteci Hasan Erçakıca, devletin icraatları kamuoyu ile paylaşılırken bazı bilgilerin güncellenmesinin de esas olması gerektiğini söyledi. “Çalışma Bakanlığı’nın sık sık bazı kişilere para dağıtacağını açıklamaya başladı. Bu paranın kaynağı ve tutarı nedir? Halkın vergileri mi; Türkiye yardımları mı? Nedir?” diye soran gazeteci Erçakıca, sitemini sosyal medyadan aktardı.

Başbakanın açıklamasını da eleştiren Erçakıca, yıl sonuna kadar elektriğe zam yapılmayacağını ve bunun yükünü Maliye'nin üstleneceğini açıkayan Başbakana “Bu yük ne kadardır? Bütçe'nin hangi kaleminden karşılanacaktır?” sorularını yöneltti.

Erçakıca, “Tartışmalarımıza kalite gelebilmesi için bilgi sahibi olmak gerekirse eğer, bunu sağlamak da hükümetin görevidir. Açıklamaların bakanlar ceplerindeki parayı harcıyorlarmış gibi yapılması doğru değildir” ifadelerini kullandı.